Der 15-jährige Berufsschüler Maurice ist am Montagabend in einer Unterführung in Passau totgeprügelt worden. Die Polizei hat sechs Personen festgenommen. "Bei fünf von ihnen wird geprüft, ob sie in Untersuchungshaft müssen", sagt die Polizei gegenüber der "Bild". Ob sich die Schläger verabredet hatten um Maurice zu attackieren, oder ob das Treffen zufällig geschah, ist noch unklar.

© mediendenk Das Opfer, der 15-jährige Maurice

Der Berufsschüler verstarb nach der Schlägerei in der Passauer Klinik. Die genaue Todesursache muss noch geklärt werden. Maurice ging nach der Prügel-Attacke zu Boden. Nun beschreibt ein Verwandter den Jungen als "etwas schwieriger Bub", der aber kein bißchen gewaltbereit, aber wortgewandt war. "Er war kein Schläger!", so der Verwandte gegenüber "Bild".

Mehr zum Thema Schlägerei 15-Jähriger von fünf Personen totgeprügelt Die wüste Prügelei fand in einer gut besuchten Unterführung mitten in der Stadt statt.

Was genau sich abgespielt hat, ist derzeit noch unklar. Insgesamt wurden bereits sechs Personen festgenommen, bis zu 20 Personen sollen zugesehen haben. Die Polizei sucht noch nach Zeugen.