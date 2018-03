18-Jährige erfährt, dass sie keine Vagina hat

Rebbekah Knight (heute 25) aus Nordirland dachte, sie sei ein ganz normales Mädchen, das ihre Periode als Teenagerin bekommen würde. Als sie im Alter von 17 immer noch ausblieb, begab sie sich zu verschiedenen Ärzten, die nach einigen Tests eine Überraschung für Rebekkah bereithatten.

Begleitet von ihrer Mutter suchte sie ein Krankenhaus in Belfast auf und machte mehrere Tests. Dort fand man heraus, dass sie an der seltenen Krankheit MRKH (Mayer Rokitansky Hauser Syndrom) leidet. Das bedeutet, dass sie ohne Vagina, Gebärmutter und Gebärmutterhals geboren wurde. Eine Krankheit, an der nur 5.000 Frauen weltweit leiden.

"Wie Sie sich vorstellen können, war ich schockiert. Ich konnte nicht glauben, dass mir das passiert", erklärte sie im Gespräch mit Metro. "Sehr schlimm war vor allem, als ich erfuhr, dass ich keine Kinder bekommen kann." Inzwischen hat sie aber neuen Mut gefunden, vor allem, seit sie erfahren hat, dass sie biologische Nachkommen bekommen, aber nicht selbst austragen kann.