200-Kilo-Leiche mit Kran aus Wohnung gehoben

Mit einem Kran hoben Spezialkräfte der Feuerwehr in Chemieschutzanzügen mit Atemschutz die 200-Kilo-Leiche eines Mannes aus einer Neuköllner-Wohnung. Der Tote soll sechs Wochen lang unbemerkt im Zimmer gelegen haben. Als er am Mittwoch gefunden wurde, war sein Verwesungszustand so gravierend, dass ihn die Feuerwehr nur mit Schutzanzügen über den Balkon aus der Wohnung hieven konnten, wie "Bild.de" berichtet.

Der Mann soll 200 Kilogramm gewogen haben und wurde daher mit einem Kran abtransportiert. Er wurde mit einem Lastwagen vom Bergungsort weggefahren. Nun soll die Gerichtsmedizin die Todesursache feststellen.