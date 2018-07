30 Flüchtlinge stürmen beliebten Badestrand

Flammenwerfer, Kettensägen. Mit Flammenwerfern und Kettensägen sind mehr als 600 Migranten gewaltsam in die Exklave gestürmt. Grenzbeamte wurden überrumpelt, als die Flüchtlinge die sechs Meter hohen doppelten Grenzzäune überwinden konnten und EU-Gebiet erreichten. Bilanz: Hunderte (durch die Messer am Zaun) verletzte Flüchtlinge sowie 18 verletzte Grenzbeamte.

Neue spanische Regierung baut Zaun zurück. Aus Madrid kamen am Freitag aber andere Signale: Die neue so­zialistische spanische Re­gierung verfolgt nicht mehr die Grenze-zu-Strategie ihrer konservativen Vorgängerin – und will diese Linie auch nach dem Ansturm nicht ändern. Innenminister Fernando Grande-Mar­laska hält daran fest, die umstrittenen messerscharfen Klingen an den Grenzzäunen zu entfernen. Madrid garantiere, dass das Sicherheitsniveau auch „mit weniger grausamen Mitteln beibehalten werden“ könne. Nach Angaben von NGOs sind schon Flüchtlinge an Verletzungen durch diese Messer verblutet.