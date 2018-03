30 Tote bei Angriffen in Burkina Faso

Bei der Attacke auf das Hauptquartier der Armee in Ouagadougou hat es nach Angaben aus Sicherheitskreisen rund 30 Tote gegeben. Zwei Quellen in Frankreich und Afrika sprachen am Freitag von mindestens 28 getöteten Soldaten in der Hauptstadt Burkina Fasos, eine weitere von "rund 30" Toten.

Weitere Angriffe in Ouagadougou galten der französischen Botschaft und dem Kulturinstitut, französische Staatsbürger kamen aber nach Angaben des Außenministeriums in Paris nicht ums Leben. Die französische Justiz geht von einem terroristischen Hintergrund aus, die Staatsanwaltschaft leitete entsprechende Ermittlungen ein.