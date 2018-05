Ein Horror-Crash in Ungarn hat neun Menschenleben gekostet. Offenbar hat ein Autofahrer seine Fahrt mit dem Handy live auf Facebook gestreamt und deswegen nicht auf den Verkehr geachtet. Er ist frontal mit einem Lastwagen kollidiert. Nicht nur der Fahrer, sondern auch zwei Frauen und sechs weitere Männer verloren ihr Leben.

In dem Video, das im Internet kursiert, sieht man den Fahrer, der relaxt am Steuer sitzt. Er spielt mit dem Handy herum, filmt sich, dann wieder die Straße. Als er bei einem Überholmanöver wieder auf die Straße schwenkt, kommt plötzlich ein Lkw auf den Minibus zu. Er kann nicht mehr ausweichen und kracht frontal in den Laster. Die Straße gleicht einem Schlachtfeld, wie Bilder der ungarischen Polizei zeigen.

Die Toten sind alle aus Rumänien. Der Fahrer soll verheiratet gewesen sein und zwei Kinder gehabt haben. Um solche furchtbaren Unfälle in Zukunft zu verhindern, hat die rumänische Polizei eine Petition gestartet: "Stoppt Live-Facebook-Übertragungen während der Fahrt".