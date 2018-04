Sonntagmittag kam es in der Berliner S5 zwischen Jannowitzbrücke und dem Ostbahnhof zu einer Schlägerei. Auslöser war eine deutsche Frau (36), die einen Mann (38) in dem Zug oral befriedigte. Weil sich einige Gäste gestört fühlten, kam es zu der Prügelei, berichtet BILD.

Weil auch einige Kinder das Treiben beobachteten, sprach eine 18-jährige Frau das Paar an und forderte es auf, den Oralsex zu stoppen. Nach einem kurzen Wortgefecht schlug die 36-Jährige der jungen Frau aber ins Gesicht und griff zudem noch den Begleiter (19) an. Sie verpasste ihm mehrere Faustschläge ins Gesicht.

Als auch noch der 38-jährige Deutsche auf den Begleiter losgehen wollte, kamen andere Zeugen zu Hilfe und hielten ihn zurück. Bei der Einfahrt in den Ostbahnhof wurde die Notbremse gezogen. Die Opfer erlitten Hämatome am Arm sowie Kratzwunden am Körper und im Gesicht.