Amokläufer von Maryland identifiziert

Donnerstagnachmittag stürmte ein mit einem Gewehr bewaffneter Schütze das Gebäude der "Capital Gazette” in Annapolis (Maryland), nahe der Hauptstadt Washington D.C..

Polizeichef William Kamph bestätigte fünf Todesopfer, es gibt drei Schwerverletzte.

Der Schütze wurde wenige Stunden nach der Bluttat als Jarrod W. Ramos (38) Identifiziert. Auf seinen Social-Media-Profilen wurden von den Ermittlern Drohungen gegen die Zeitung gefunden. Hass auf das Blatt könnte ein mögliches Motiv sein.

Es spielten sich Schreckensszenen ab: Der Praktikant Anthony Messenger twitterte um 14:43 Uhr Ortszeit über einen “aktiven Schützen” vor Ort. Es folgte in dem dramatischen Posting die Adresse des News-Gebäudes, Bestpage Road Nr. 888. Und den der Aufruf: “Bitte helft uns”.

