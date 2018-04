Arbeiter fällt in Ammoniak-Tank - tot

Mindestens fünf Arbeiter sind bei einem Unfall in einer Gummifabrik in Sri Lanka gestorben. Einer von ihnen fiel am Donnerstag in der Fabrik in der Nähe der Hauptstadt Colombo beim Putzen in einen mit Ammoniak gefüllten Tank, wie die Polizei mitteilte.



Die übrigen vier starben demnach beim Versuch, ihrem Kollegen zu helfen, an Gasvergiftungen. Weitere 15 Menschen wurden verletzt. In vielen Fabriken in dem südasiatischen Inselstaat fehlt es an Sicherheitsvorkehrungen und fachgerechter Ausrüstung.