Der Görlitzer Internist Vratislav Prejzek (34) musste am 6. Januar 2018 zu einem Notfalleinsatz, wie die "Bild" berichtet. Dabei hätte es sich um eine lebensbedrohliche Situation gehandelt, so der Arzt. Er fuhr schneller als erlaubt zum Einsatzort und wurde mit 84 km/h in der 30er-Zone geblitzt. Zu seiner Überraschung bekam er zwei Punkte in der deutschen Verkehrssünderkartei, 308 Euro Strafe und zwei Monate Fahrverbot. Das bringt seine ärztliche Tätigkeit in Gefahr.

Der Arzt wohnt 62 Kilometer von seiner Praxis entfernt. Er macht Hausbesuche als auch Bereitschaftsdienst – das muss er jetzt einstellen. "Dann wird mir wohl nichts anderes übrig bleiben, als meine Praxis zu schließen", sagt Prejzek.

Das Problem: Er sagt, der rasende Einsatz sei aufgrund einer lebensbedrohlichen Situation gewesen. Das zuständige Ordnungsamt widerspricht seiner Darstellung, zeigt sich aber gesprächsbereit.