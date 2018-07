Auto rammt Kinderwagen: Baby und Oma tot

Ein tragischer Unfall hat sich am Freitag in Gaggenau (Deutschland) ereignet: ein Renault kam rechts von der Fahrbahn ab und rammte eine 54-jährige Frau, die mit einem Kinderwagen unterwegs war. Die Frau, die Oma des Babys stirbt noch am Weg ins Krankenhaus. Das Baby wurde noch in eine Klinik geflogen, erlag dort aber auch wenig später den Verletzungen.

Unfassbar: Der Unfallfahrer fuhr einfach weiter. Weil seine Nummertafel am Tatort gefunden wurde, konnte er aber wenig später gestoppt werden. Er bestreitet den Unfall. Derzeit wird abgeklärt, ob Alkohol oder Drogen im Spiel waren.