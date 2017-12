Brand tötete 3.500 Entenküken

Rund 3.500 Entenküken sind beim Brand eines tschechischen Landwirtschaftsbetriebes getötet worden. Wie die Nachrichtenagentur CTK am Samstag berichtete, wurde ein Feuerwehrmann bei den Löscharbeiten durch Rauchgase verletzt und musste ins Krankenhaus.

Das Feuer war in der Nacht in einer Firmenhalle im Dorf Hlusice nahe Königgrätz (tschechisch: Hradec Kralove) ausgebrochen, in der auch größere Mengen Heu gelagert wurden. Die Brandursache war zunächst unklar.