Bruder (3) fütterte Baby mit Schrauben

Eine Mutter in China ließ ihren dreijährigen Sohn alleine bei seinem 37 Tage alten Brüderchen. Die Idee, die der Dreijährige dann hatte, kostete dem Baby beinahe das Leben: Er fütterte das Neugeborene mit Metall-Schrauben.



Als die Frau schließlich zurückkehrte, fand sie ihren jüngsten Sohn mit Schrauben vor dem Mund vor. Sie eilte mit ihm ins Krankenhaus, doch die Ärzte trauten sich den gefährlichen Eingriff nicht zu, weshalb das 37 Tage alte Kind in ein größeres Spital gebracht werden musste.



An dem Säugling wurde eine Magenspiegelung durchgeführt, mittels eines Magneten konnten die drei Schrauben aus dem Bauch entfernt werden.





Bub erholt sich gut

"Wir mussten den 7,5-Millimeter-Magenspiegel benutzen, dabei hatten wir Angst, dass er zu dick für das Baby ist", erklärte Arzt Li Xiaoqin den gefährlichen Eingriff laut der britischen Zeitung "Metro". Es sei ein Risiko gewesen, das man aber eingegangen sei, da "es besser als eine Operation ist".

Mittlerweile erhole sich der kleine Bub gut von dem Eingriff. Der Arzt habe der Mutter laut dem Bericht geraten, ihren dreijährigen Sohn nicht mehr alleine auf das Baby aufpassen zu lassen.