Brücken-Katastrophe. Nach dem verheerenden Einsturz der Brücke in Genua mussten viele Anwohner ihre Häuser verlassen. Laut "Süddeutscher Zeitung" sind 632 Menschen betroffen. Einige werden in Hotels untergebracht - wieder andere kommen bei Freunden oder Verwandten unter. Außerdem gibt es eine Notunterkunft in einer Gemeinde in der Nähe. Wegen der Sommerferien in ganz Italien waren aber auch viele Bewohner nicht zuhause.

Fieberhafte Suche nach Vermissten