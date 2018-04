Brutale Vergewaltigung schockt Urlaubsparadies

Eine britische Frau wurde auf der Karibik-Insel St. Lucia mehrfach vergewaltigt, so die lokale Polizei. Ein Mann in den späten 20ern wurde verhaftet, berichtet die St. Lucia Times.

Gros Islet, im Norden der Insel gelegen, ist eigentlich ein beschauliches Fischerdorf. Seit der Tourismus Einzug gehalten hat, ist es aber einer der beliebtesten Orte St. Lucias. Die britische Frau wurde am Karfreitag von dem Mann in ein Gebüsch gezerrt und mehrfach vergewaltigt. Der mutmaßliche Täter wurde am Nachmittag des folgenden Tages verhaftet.