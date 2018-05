Bub (11) vergewaltigt 7-Jährigen beim Spielen

Schock. Die beiden Buben aus Dorset, im südwestlichen England, spielten draußen, als sie verschwanden. Als der 7-Jährige Bub zu seiner Mutter heimkam, war er komplett verstört. Der sonst aufgeweckte Junge wirkte, als stehe er unter Schock und sprach kaum mehr. Er berichtet der Mutter, er sei von dem 11-jährigen Freund, der mit ihm unterwegs war, vergewaltigt worden. Die Mutter verständigte die Polizei, die den Buben (11) festnahm.

Die Polizei ließ den 11-Jährigen nun erstmal frei und untersucht den Fall aber noch. Die Beamten bestätigen, einen Vergewaltigungs-Fall in Wool, Dorset, zu untersuchen. Das Verbrechen soll am Montag, dem 14. Mai vorgefallen sein. Der 7-Jährige ist in psychologischer Betreuung.