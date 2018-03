Bus in Bayern verunglückt: ein Toter

Ein voll besetzter Reisebus ist auf einer Autobahn in Bayern bei Weibersbrunn (Landkreis Aschaffenburg) verunglückt. Dabei kam der Busfahrer ums Leben, wie ein Polizeisprecher Samstagfrüh sagte. 18 Menschen seien verletzt worden, drei davon schwer. Notärzte und Sanitäter versorgten die Opfer.

In dem Bus aus Belgien saßen etwa 50 Menschen, wohin die Reisegruppe unterwegs war, konnte die Polizei zunächst nicht sagen. Der Bus war in der Nacht auf Samstag auf einen Lastwagen aufgefahren. Der mit Glas beladene Sattelzug war laut Polizei mit langsamer Geschwindigkeit auf der rechten Fahrspur der Autobahn 3 in Richtung Nürnberg unterwegs. Der Busfahrer soll laut Ermittlern die Situation zu spät erkannt haben.

Feuerwehr und Rettungskräfte seien mit einem Großaufgebot zur Unglücksstelle geeilt. Auch ein Rettungshubschrauber war in der Luft. Der Rettungsdienst versorgte die leicht- und unverletzten Fahrgäste in einer nahegelegenen Autobahnraststätte. Der Lkw-Fahrer kam mit dem Schrecken davon. Die Autobahn in Richtung Nürnberg wurde nach der Bergung des verunglückten Busses gegen 7.45 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben, so ein Sprecher der Polizei.