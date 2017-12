Bus rast in Moskau in Menschenmenge

In Moskau ist ein Linienbus in eine Menschenmenge gefahren und hat mindestens fünf Menschen tödlich verletzt. Nach Agenturmeldungen vom Montag wurden weitere 15 Fußgänger verletzt. Der Bus fuhr noch die Treppe zu einer Unterführung hinunter und blieb dort stehen, wie Bilder in sozialen Netzwerken zeigten.

Ein Handy-Video zeigt, wie der Bus die Treppen hinunterfährt:



???????? #Russie #video qui présente le contexte AVANT que le bus fonce dans un passage souterrain piétonnier dans le centre de #Moscou, tuant au moins 5 personnes et en blessant 15 autres

Les circonstances de l'accident sont actuellement à l'étude.#Moscow #Russia pic.twitter.com/i8ooV6SjlF — Rebecca Rambar (@RebeccaRambar) 25. Dezember 2017

Fahrer berichtete von Bremsproblemen

Ursache des Busunglücks in Moskau mit mindestens vier Toten ist möglicherweise ein Versagen der Bremsen. Wie die Nachrichtenagentur Tass am Montag unter Berufung auf Ermittler berichtete, sprach der Fahrer von einem Versagen des Bremssystems. Der Bus habe sich nach dessen Schilderung selbst in Bewegung gesetzt, er habe ihn nicht mehr stoppen können.



Mitten im Moskauer Silvesterverkehr war der Linienbus in eine Menge gefahren. Nach Agenturmeldungen wurden mehr als ein Dutzend Fußgänger verletzt. Der Bus fuhr die Treppe zu einer Unterführung hinunter und blieb dort stehen, wie Bilder in sozialen Netzwerken zeigten.

Hauptstraße im Westen der Stadt als Schauplatz

Schauplatz des Vorfalls war der Kutusowski Prospekt, eine Hauptstraße im Westen der russischen Hauptstadt, an der ein viel besuchtes Einkaufszentrum und die U-Bahn-Station "Slawjanski Bulwar" liegen.

Five Killed in Moscow as Bus Drives into Pedestrian Underpass: Sputnik https://t.co/gAvYb01MRm#World pic.twitter.com/9liztYtZf6 — Almanarnews English (@AlmanarEnglish) 25. Dezember 2017