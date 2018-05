In Florenz ist nach einem Gewitter ein Baum auf einen Touristenbus gefallen. Mindestens fünf Menschen seien am Montag verletzt worden, berichtete die Nachrichtenagentur Ansa. Die Verletzten befanden sich demnach im vorderen Teil des Busses, wo der Baum aufschlug. Woher die Touristen kamen, blieb zunächst unklar.



Der Verkehr wurde umgeleitet. Der Unfall ereignete sich in der Nähe des Zentrums am Fluss Arno.