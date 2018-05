Callgirl packt über verrücktesten Kunden-Wünsche aus

Sydney. Das Escort-Girl aus Sydney, Australien ist seit Anfang 20 Sex-Arbeiterin. Fünf Jahre lang ist sie nun im Geschäft und hat in der zeit mit etwa 1.200 Männern geschlafen, verrät sie in einem "Reddit"-Posting. In dieser Zeit begegneten ihre alle möglichen Anfragen. Ein Kunde zahlte sie zum Beispiel dafür, dass sie eine Spindeltreppe auf und ab geht - er beobachtete sie dabei und masturbierte. "Ein Kunde saß gerne unter der Treppe und befriedigte sich selbst, während ich die Stufen auf und ab ging. Er hatte einen Fetisch, Frauen unter dem Rock zu schauen."

Die Frau teilte einen weiteren bizarren Zwischenfall. Ein Mann nahm während dem Sex mit der Prostituierten einen Anruf von seiner Frau entgegen, die gerade im Auto fuhr. "Sie ist nicht dumm und du lügst nicht sehr gut", sagt das Escort-Girl. Sie fühlte sich nicht wohl dabei, dass der Mann ständig schlecht über seine Ehefrau und deren gemeinsames "totes Sexleben" sprach und hörte auf ihn zu treffen.