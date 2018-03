Chinas Jack the Ripper wird hingerichtet

In China ist ein von Staatsmedien als "chinesischer Jack the Ripper" bezeichneter Serienmörder zum Tode verurteilt worden. Ein Gericht in der Provinz Gansu befand Gao Chengyong des elffachen Mordes schuldig, wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete.



Der 54-Jährige hatte demnach zwischen 1988 und 2002 zehn Frauen und ein Mädchen getötet. Obwohl die Polizei mehr als 100.000 Fingerabdrücke gesammelt und auch DNA-Proben hatte, konnte der Täter über Jahre nicht gefasst werden. Erst eine DNA-Probe seines Onkels, der wegen Bestechung festgenommen worden war, führte Ermittler auf die Spur des Mörders.