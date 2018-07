DAS sollten Sie nie bei McDonald's bestellen

Auf dem populärem Online-Forum Reddit stellte sich ein anonymer McDonald's-Mitarbeiter den Fragen vieler Forenuser. Dabei erklärte er, dass man niemals einen Chicken Burger bestellen sollte.



"Gelatineartig"

"Es ist schreckliches, gefrorenes Hühnerfleisch, das wir auftauen und dämpfen und es ist ein bisschen gelatineartig", schrieb er. Außerdem soll das Fleisch schon im Ausland vorgekocht und paniert werden, bevor es gefroren um die Welt geschickt wird.



Dennoch merkte der Mitarbeiter an, dass das restliche Fleisch, das bei McDonald's angeboten wird, gut und frisch gegrillt sei.



Reaktion

Als Reaktion auf den Reddit-Thread erklärte ein Sprecher von McDonald's UK, dass die Mehrheit des Hühnerfleischs aus Großbritannien oder Europa stamme.



"Wir verwenden 100% Hühnerbrustfleisch quer durch unser gesamtes Hühner-Angebot und wenn man sich ansieht, wieviel Hühnerfleisch wir kaufen, ist es notwendig, auch auf Thailand oder Brasilien zurückzugreifen", erklärte er. Alle Lieferanten weltweit würden jedoch dieselben hohen Gesundheitsstandards einhalten.



Weitere Kritik

Doch das ekelhafte Hühnerfleisch ist nicht das einzige an McDonald's, was der Mitarbeiter bekrittelt hat. "Die Gerichte, die als 'gesunde Optionen' angepriesen werden, sind schlimmer, als Sie denken", schrieb er.



Frittiertes Hühnerfleisch ist in den Wraps, die Veggie-Patties sind frittiert und die Salat-Dressings sind voll mit Müll." Die Kalorien der "gesunden Optionen" kann man selbstverständlich auf der Website von McDonald's einsehen.