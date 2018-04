Die Britin Sarah ist schockiert, als sie erfährt, dass ihr Ehemann sie 30 Jahre lang betrogen hat. Er vergnügte sich über Jahrzehnte hinweg mit einer Prostituierten. "Mich schmerzte am meisten, dass es ein und dieselbe Frau war, mit der er mich so lange betrogen hat", sagte Sarah im Interview mit dem "Sunday Mercury". Nachdem sie von der Affäre erfuhr, war sie am Boden zerstört und trennte sich von ihm. Mit der Zeit richtete sie sich aber wieder auf. Sarah nahm ihren untreuen Ehemann sogar wieder zurück – ABER nur unter einer Bedingung.

Die Auflage für die neue Beziehung mit ihrem Ehemann: Er muss ihr jedes Mal, wenn er mit ihr Sex haben will, 40 Pounds, also umgerechnet etwa 46 Euro, zahlen. So viel verlangte nämlich die Prostituierte. Damit fühle sie sich sicherer in der Beziehung, sagt Sarah. "Vergeben ist nämlich keine einfache Sache. Ich habe immer noch Angst, dass er rückfällig wird und alles wieder von vorne beginnen könnte", sagt sie.