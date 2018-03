Das ist der dümmste Ausbruch der Welt

In der thailändischen Provinz Nan kam es am Donnerstag zu einer kuriosen Aktion. Polizisten wollten einen mutmaßlichen Drogendealer zum Gerichtsgebäude bringen, als plötzlich ein Missgeschick passiert. Ein Beamter lässt das Türschloss fallen und ermöglicht somit einem Gefangenen die leichte Flucht in die Freiheit. Die Cops versuchen nun relativ unbeholfen die Situation wieder in den Griff zu bekommen, lassen dabei aber auch einen anderen Gefangenen entkommen.

Kurz darauf schafft es nun endlich einer der Polizisten die Tür zu schließen. Dabei passiert aber das nächste Missgeschick: Der Beamte hat keinen passenden Schlüssel und sperrt sich somit aus.

Das zuständige Gericht veröffentlichte nun die unbeholfene Aktion der Polizisten. Das Video wurde auf YouTube geladen und ging nun in kürzester Zeit viral. Tausende User lachen im Netz über die thailändischen Slapstick-Cops.