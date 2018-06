Den Briten geht jetzt das Bier aus

London. Strahlendes Sommerwetter und die Fußball-WM – da steigt europaweit der Bierkonsum. Doch wegen fehlenden CO2 musste eine Brauerei in Norwegen ihre Produktion einstellen. Auch der Brauereiverband in Großbritannien rechnet damit, dass Sorten ausgehen werden. Kohlendioxid wird vor allem für die Herstellung von Ammoniak als Düngemittel in der Landwirtschaft erzeugt. Die meisten Fabriken haben aber Sommerpause.

Schlechtes Timing

Momentan produzieren nur zwei Fabriken von fünf in England CO2. Eine der größten Barketten des Landes, "J D Wetherspoon", warnte ihre Kunden bereits, dass "es ein Problem geben wird". Heineken versprach hart daran zu arbeiten um den Engpass zu überbrücken.