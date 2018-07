Der erste Auftritt der Höhlenkinder

Die aus einer Höhle in Thailand gerettete Buben-Fußballmannschaft ist aus dem Krankenhaus entlassen worden. Die zwölf Buben und ihr Trainer verließen am Mittwoch das Krankenhaus und stiegen in mehrere Kleinbusse. Vor der Rückkehr zu ihren Familien stellten sie sich erstmals in einer Pressekonferenz über ihre Erlebnisse in der Höhle im Norden Thailands äußern.

Stärke und positive Energie

Mit Fußbällen zogen die geretteten Burschen ein und drippelten zur Bühne. Sie wirkten gesund und erholt. Nacheinander stellten sie sich namentlich und ihre Fußball-Position vor. Die Ärzte und Retter lobten die Jungs für ihre mentale Stärke während der Zeit in der Höhle. Sie würden Stärke und positive Energie ausstrahlen. Das hätte auch zur schnellen Erholung der Burschen beigetragen.

"Wunder"

Als "ein Wunder" hat einer der aus der thailändischen Höhle geretteten Buben die Entdeckung des Jugend-Fußballteams unter Tage beschrieben. Der 14-jährige Adul Sam-on erzählte von dem Augenblick, als die zwölf Buben und ihr Trainer nach neun Tagen von britischen Tauchern aufgespürt wurden, am Mittwoch auf einer Pressekonferenz in Chiang Rai. "Wir saßen nachts auf Felsen und hörten plötzlich Geräusche. Dann sahen wir: "Oh, das ist ein Mensch" Dadurch schöpften wir Hoffnung. Ein magischer Moment, der an ein Wunder grenzt."



Die Buben waren zuvor gesund aus dem Krankenhaus entlassen worden. Adul hatte den Tauchern auf Englisch geantwortet, als diese die Eingeschlossenen nach tagelanger Suche in der verwinkelten Höhle aufgespürt hatten. Sein Gehirn habe nach so vielen Tagen ohne Essen "nicht sehr gut funktioniert", fügte er hinzu.

Buben haben versucht sich aus Höhle zu graben

In den neun Tagen hätten sie nur Regenwasser getrunken, aber nichts gegessen, berichteten die Buben, die bei der Pressekonferenz - passend zum Namen ihres Teams - ein Fußballtrikot mit einem aufgedruckten Wildschwein trugen. Sie hätten versucht, sich einen Weg aus der Höhle zu graben, dies sei aber vergeblich gewesen, beschrieben sie ihre verzweifelte Lage.

Entschuldigung bei den Eltern

Viele der Buben entschuldigten sich bei ihren Eltern, da keiner von ihnen erzählt hat, dass sie in die Höhle gehen würden. "Wir haben gesagt, dass wir zum Training gehen".



Mit der Pressekonferenz soll - zumindest vorläufig - das große Interesse der Öffentlichkeit am Schicksal des Fußballteams gestillt werden. Anschließend sollen die Buben und ihr Trainer endlich nach Hause zurückkehren können. Dort wollen sie sich wieder auf ihr eigentliches Leben konzentrieren: Familie, Schule und Fußball.



Strenge Vorgaben

Nur wenige Fragen der Medien waren erlaubt. Die geretteten Buben waren die Tage zuvor auch schon vor den Journalisten abgeschirmt, um zu große Aufregung zu vermeiden.

Frankreich die Daumen gehalten

Fragen wurden vorher mit Psychologen abgestimmt. Deshalb gab es auch einfache Fragen, bei denen sie viel sprechen konnten. Die Burschen hielten bei der Fußball-WM zu Frankreich. Die Burschen werden zur Höhle zurückkehren, um das Trauma zu überwinden.