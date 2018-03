Deshalb erhielt Hawking nie den Nobelpreis

Der britische Astrophysiker Stephen Hawking ist tot. Der 76-Jährige starb am frühen Mittwochmorgen friedlich in seinem Haus in Cambridge, wie seine PR-Agentur Pagefield unter Berufung auf seine Familie mitteilte. Seine Kinder Lucy, Robert und Tim teilten mit, sie seien zutiefst traurig. "Wir werden ihn für immer vermissen."

Obwohl Hawking als klügster Mensch der Welt galt und zahlreiche Entdeckungen gemacht hat, ist ihm eines verwehrt geblieben: Er hat nie den Nobelpreis erhalten. Der Grund dafür ist kurios: Zwar wird angenommen, dass seine Entdeckungen stimmen, es fehlen aber derzeit noch die Möglichkeiten, viele seiner Thesen zu beweisen.

Hawkings letzte Worte