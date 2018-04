Die Generalstaatsanwaltschaft Schleswig-Holstein will den ehemaligen katalanischen Regierungschef Carles Puigdemont an Spanien ausliefern. Das teilte die Behörde am Dienstag mit. Beim Oberlandesgericht sei ein Auslieferungshaftbefehl für Puigdemont beantragt worden. Die spanische Justiz wirft Puigdemont wegen der Ausrufung der Unabhängigkeit Kataloniens Rebellion vor.