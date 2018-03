Die gefährlichsten Städte der Welt

Die mexikanische Stadt Los Cabos ist laut einer neuen Statistik der gefährlichste Ort der Welt. Mit 111 Tötungsdelikten pro 100.000 Einwohner weist der Tourismusort am Golf von Kalifornien die höchste Mordrate außerhalb von Kriegsgebieten auf, wie die mexikanische Nichtregierungsorganisation "Bürgerrat für öffentliche Sicherheit und Strafrecht" mitteilte. Die Kriminalität in Los Cabos ist dabei innerhalb eines Jahres um 500 Prozent explodiert. Erklären lässt sich dies mit dem brutalen Drogenkrieg in Mexiko.

Auf dem zweiten Platz folgt die venezolanische Hauptstadt Caracas, in der es mit 3387 - gemessen an absoluten Zahlen - die meisten Morde gibt. Auf den weiteren Plätzen folgen Acapulco (Mexiko), Natal (Brasilien) und Tijuana (Mexiko). Auffallend in der Statistik: In den Top 10 befinden sich nur Städte aus Lateinamerika, gleich fünf Städte befinden sich in Mexiko. "Die überwältigende Mehrheit der 50 gefährlichsten Städte der Welt liegt in Lateinamerika", hieß es in dem Bericht. Gefährlichste Stadt außerhalb Lateinamerikas ist St. Louis in den USA auf Platz 13. Europäische Städte finden sich nicht in den Top 50.