Dieb stahl Auto mitsamt zwei Kindern

Ein Dieb hat in Hessen ein Auto gestohlen - zusammen mit zwei darin sitzenden Kindern. Die beiden sechs und sieben Jahre alten Kinder kamen unbeschadet davon, wie die Polizei in Darmstadt am Donnerstag mitteilte.

Mann fuhr mit Wagen davon

Die 36-jährige Mutter der beiden hatte das Auto am Mittwoch in Rüsselsheim kurz mit laufendem Motor stehen lassen, um an einem Kiosk Besorgungen zu machen. Ein anderer Kunde bemerkte daraufhin, wie ein fremder Mann in den Wagen stieg und mit den beiden Kindern davonbrauste.

Die Kinder ließ der Autodieb kurz Zeit später aussteigen. Er selbst suchte mit dem Wagen das Weite. Von dem etwa Mitte 40 Jahre alten Mann und dem Auto fehlte nach Polizeiangaben zunächst jede Spur.