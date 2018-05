Diese Diebe brachten sogar die Polizei zum Staunen

In Deutschland wurde am gestrigen Donnerstag Vatertag gefeiert und da dürfte sich der ein oder andere Mann auch ein Gläschen gegönnt haben. Vier Männer in Mecklenburg-Vorpommern sind allerdings besonders „kreativ“ in diesen Feiertag gestartet.

Wie mehrere deutsche Medien berichten, entdeckte die Polizei die vier am Donnerstagmorgen in einem Kreisverkehr in Neustrelitz. Allerdings saßen sie nicht etwa am Steuer eines Autos.

Das Quartett war nämlich mit zwei gestohlenen Rollstühlen unterwegs. Zwei saßen drin und die anderen zwei schoben an. An ihr ungewöhnliches Transportmittel kamen sie übrigens nach einem kurzen Spitalsaufenthalt Stunden zuvor. Als sie das Krankenhaus wieder verließen, nahmen sie die Rollstühle einfach mit.

Die vier Männer erwartet nun eine Anzeige wegen Diebstahls.