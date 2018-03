Stephen Hawking ist tot. Der Star-Physiker, der von der Nervenkrankheit ALS schwer gezeichnet war, verstarb am Mittwoch im Alter von 76 Jahren in seinem Haus in Cambridge. Hawking hat sich schon vor 16 Jahren festgelegt, was auf seinem Grabstein stehen soll.

Dem Independent sagte er anlässlich seines 60. Geburtstags, dass er sich seine berühmte Formel zur Theorie der Schwarzen Löcher darauf wünsche:

Diese Formel war die wichtigste seiner Physiker-Laufbahn. Er hatte bewiesen, dass Schwarze Löcher nicht komplett schwarz sind und keine Strahlung entweicht, sondern dass sie sehr wohl thermische Strahlung aussenden.

Zahlreiche Reaktionen

Sein Tod löste weltweit zahlreiche Reaktionen aus, die auch auf seinen Humor anspielten. Die Universität Cambridge, an der Hawking Jahrzehnte forschte, bezeichnete ihn als "eine Inspiration für Millionen". Die britische Premierministerin Theresa May hob unter anderem seinen Mut und Sinn für Späße hervor.

Die US-Weltraumbehörde NASA würdigte ihn als "Botschafter der Wissenschaft". "Wir haben einen kolossalen Verstand und einen wundervollen Geist verloren", schrieb Tim Berners-Lee, Erfinder des World Wide Web, auf Twitter.

Langjährige Krankheit