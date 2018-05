Echte Sensation. Eine französische Familie findet in einem Schuhkarton am Dachboden eine Antiquität, die sie reich machen wird. Beim Öffnen trauten sie ihren Augen nicht: In der Schachtel entdecken sie eine Vase im Famille-Rose-Stil der Qing-Dynastie in makellosem Zustand.

© Getty

500.000 Euro wert. Die wertvolle Vase gehörte einem Onkel der Großeltern. Die Familie brachte den außergewöhnlichen Fund zum Auktionshaus Sothebys. Dort wird die Vase für mindestens 500.000 Euro versteigert.

© Getty

Am 12. Juni kommt die Vase aus dem 18. Jahrhundert, die mit Kranichen, Hirschen und anderen Tieren bemalt ist, unter den Hammer.