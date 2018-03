Dieses Logik-Rätsel löst fast niemand

„Jack schaut Anne an, aber Anne blickt auf George. Jack ist verheiratet, George nicht. Schaut eine verheiratete Person auf jemanden, der (oder die) unverheiratet ist?“

a) Ja

b) Nein

c) Lässt sich nicht eindeutig sagen

Auf den ersten Blick klingt dieses Rätsel ziemlich einfach, ist es aber nicht. Rund 80 Prozent der User liegen nämlich falsch, die meisten Menschen entscheiden sich für die Antwort c). Dabei ist Annes Beziehungsstatus für die Lösung der Aufgabe aber völlig irrelevant. Ist sie verheiratet, dann schaut eine verheiratete Person eine unverheiratete an (Anne – George). Ist Anne nicht verheiratet, dann schaut ebenfalls eine verheiratete Person eine unverheiratete an (Jack – Anne). Somit ist a) die richtige Lösung.