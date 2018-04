Dieses Video erheitert momentan das Netz: Der nordkoreanische Diktator Kim Jong-Un verlässt in seiner Limousine das historische Treffen mit seinem südkoreanischen Amtskollegen Moon. Während Kim gemütlich in seiner Nobelkarosse fährt, müssen seine Leibwächter neben dem Auto laufen. Für den Schutz des nordkoreanischen Führers traben gleich zwölf Männer im Gleichschritt beim Fahrzeug.

Bei den Gesprächen im Grenzort Panmunjom soll es um einen Abbau der militärischen Spannungen zwischen den Nachbarländern gehen. Außerdem will Moon Kim davon überzeugen, sein Atomwaffenprogramm aufzugeben. Kim und Moon könnten zudem über Wege zu einem möglichen Friedensabkommen beraten. Seit dem Ende des Koreakriegs (1950-53) gilt auf der Halbinsel lediglich ein Waffenstillstand, offiziell befinden sich die beiden koreanischen Staaten noch immer im Kriegszustand.

Moon empfing den Machthaber sogar mit militärischen Ehren. Beide marschierten an einer Ehrengarde von 300 Soldaten aller drei Waffengattungen der südkoreanischen Streitkräfte vorbei. Danach trug sich Kim ins Gästebuch des südkoreanischen "Friedenshauses" in Panmunjom ein, wo das eintägige Treffen stattfand. Er lud Südkoreas Präsidenten erneut zu einem Besuch in Pjöngjang ein.