Alles begann mit einem Schnupfen. Doch eines Nachts wachte Tiffany King aus Utah auf und hatte Probleme zu atmen. Sofort wurde sie in ein Spital gebracht.

Dort entdeckten die Ärzte, dass sich der vermeintliche Schnupfen in eine gefährliche Lungenentzündung verwandelte. Tiffany fiel ins Koma. Als sie wieder aufwachte, sagten ihr die Ärzte, dass ihre Arme und Beine amputiert werden müssten. Die Mutter von sechs Kindern nahm ein Immunsuppressivum um eine Arthritis zu behandeln. Tiffany kämpfte tapfer um ihr Überleben und schaffte es.

Die Familie hat eine Spendenseite auf Go Fund Me eingerichtet. Irgendwie muss das Familienleben aufrecht erhalten werden. Die 38-Jährige wird die nächsten Monate noch im Krankenhaus bleiben müssen. Ihr Verlobter und ihre Freunde gestalten in dieser Zeit das Zuhause neu, um es auf Tiffanys Ansprüche anzupassen.

© GoFundMe.com