Die Amateur-Darstellerin Klara (27) erzählte der "Bild" in ihrer Serie zu Amateur-Pornos, warum sie diese Erwachsenen-Filme dreht. Und die Antwort mag viele überraschen: "Ich drehe Pornos zum sexuellen Ausgleich", sagt die hübsche Deutsche.

Klara ist eigentlich Sekretärin in einem Online-Handel für Batterien. Sie hat in Berlin ein Haus geerbt, das sie gerade renoviert. Neben den handwerklichen Dingen, macht sie in ihrer Freizeit auch bei Amateur-Pornos mit. „Ich habe schon als Jugendliche gerne einen tiefen Ausschnitt getragen und die Jungs angeheizt“, sagt sie gegenüber der Bild.

Klara ist seit fünf Jahren Single. Daher sei für sie der Porno-dreh auch ein "sexueller Ausgleich", berichtet die junge Deutsche.