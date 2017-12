Drei Jahre Haft für Ägypten-Touristin

Der Alptraum wurde Wirklichkeit: Ein ägyptisches Gericht hat am Dienstag die britische Touristin Laura Plummer zu drei Jahren Haft verurteilt. Sie reiste mit 290 Tabletten Tramadol ein – ein Schmerzmittel, das in England und auch in Österreich verschreibungspflichtig ist. Wer in Ägypten ohne das Rezept erwischt wird, muss mit harten Strafen rechnen. Das Medikament wird dort als Heroin-Ersatz für Junkies benutzt.

Plummer hatte die Tabletten für ihren ägyptischen Geliebten mit, der seit einem Autounfall an starken Rückenschmerzen leidet. Jetzt muss die 33-jährige Britin in das Horror-Gefängnis Qena. Laut Insassen müssen die Inhaftierten ohne Betten auf dreckigem Fußboden schlafen.

Nach der Urteilsverkündung brach Plummer in Tränen aus. Ihre Angehörigen sagen gegenüber dem "Mirror": "Das überlebt sie nicht". Als die Tabletten bei der Einreise in Hurghada gefunden wurden, sagte Plummer nicht gewusst zu haben, dass die Medikamente in Ägypten illegal seien.