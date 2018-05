Drei Säuglinge, die in den vergangenen Jahren im Raum Berlin ausgesetzt worden sind, haben sich bei Untersuchungen als Geschwister entpuppt. Die Berliner Polizei sucht nun nach einer Frau, die in den vergangenen drei Jahren jeweils im Sommer hochschwanger war und zwischen Anfang August und Anfang September ein Kind gebar.

Die neugeborenen Mädchen wurden im September 2015 in Berlin-Buch, im August 2016 in Berlin-Blankenburg und im August 2017 im brandenburgischen Schwanebeck ausgesetzt. Alle Kinder wurden rechtzeitig gefunden und leben inzwischen in Pflegefamilien. Möglicherweise stammen die Kinder auch vom gleichen Vater.