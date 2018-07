Dreistes Pärchen hat Sex am Familienstrand

Die sommerlichen Temperaturen lassen manchmal auch die Gefühle verrückt spielen. Dieses Pärchen aus England übertrieb es allerdings völlig. Das beiden wurden mitten am Tag an einem beliebten Strand in Ingoldmells in Lincolnshire beim Sex erwischt. Die Aufregung ist groß.

Der Strand ist vor allem bei Familien beliebt, Kinder können hier normalerweise unbeschwert am Meer spielen. Eine Passantin entdeckte schließlich das dreiste Paar. "Lincolnshire Live" erzählte Sarah erzürnt: „Ich war mit meinem Partner zusammen, als wir das junge Paar sahen. Als ich sah, was sie tatsächlich taten, war ich völlig schockiert. Ich kann es immer noch nicht glauben, sie waren umgeben von Kindern und Familien. Dabei war es sehr offensichtlich, was sie taten, sie hatten sich nicht einmal bedeckt. Es ist einfach nicht richtig und sehr schockierend.“

Die Empörung ist nun groß. Zahlreiche Menschen fordern Konsequenzen für das dreiste Pärchen.