EU-Asyl-Gipfel: Italien droht mit Veto

Der italienische Premier Giuseppe Conte hat mit einem Veto seines Landes beim EU-Gipfeltreffen in Brüssel am Donnerstag und Freitag gedroht, sollte Italien von EU-Ländern keine Unterstützung im Umgang mit der Flüchtlingsproblematik erhalten.



"Wir legen bei diesem EU-Gipfel auf vernünftige Vorschläge im Einklang mit den europäischen Prinzipien vor. In diesen Jahren hat Italien nur Worten der Solidarität erhalten. Schluss jetzt. Die EU-Staaten haben jetzt die Möglichkeit, Solidarität mit Tatsachen zu beweisen", so Conte per Twitter.



Er hoffe, dass er nicht auf Italiens Vetorecht setzen müsse, um Solidarität von den anderen EU-Ländern zu erhalten. "Bei den Treffen mit Kollegen habe ich viele Solidaritätsbekundungen erhalten, heute werden wir sehen, ob den Worten Taten folgen werden", so Conte vor Beginn des Gipfeltreffens in Brüssel.