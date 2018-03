Der EU-Gipfel in Brüssel sieht die Schuld für den Giftanschlag auf einen früheren Doppelagenten im britischen Salisbury mit aller Wahrscheinlichkeit bei Russland. Der Gipfel stimme mit Großbritannien darin überein, dass es "höchstwahrscheinlich" sei, dass Russland für den Angriff in Salisbury verantwortlich sei, erklärte EU-Ratspräsident Donald Tusk am Donnerstag auf Twitter.



Es gebe "keine andere plausible Erklärung", betonte Tusk weiter. Zuvor hatten sich bereits Deutschland, Frankreich und Großbritannien einig gezeigt, dass es keine überzeugende Alternative zur Annahme gibt, dass Russland hinter dem Giftanschlag in Salisbury steht.