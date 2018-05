EU-Politikerin kassiert Shitstrom wegen Zuckerberg-Selfie

70 Minuten lang dauerte das Hearing von Facebook-Chef Mark Zuckerberg vor EU-Parlamentariern zum Datenschutz. Im Vergleich zu dem 10-Stunden-Verhör im US-Kongress also eine Kleinigkeit.

Doch statt konkreter Antworten des Konzernchefs anlässlich des Datenskandals bekamen die Zuhörer und die Politiker nur leere Versprechungen und müde Entschuldigungen zu hören.

Wegen Zeitdrucks hatte Zuckerberg ein leichtes Spiel, er ließ viele brisante Fragen aus. Der Facebook-Chef überzog um eine Viertelstunde und hörte dann auf. Er versprach, schriftlich auf die Fragen einzugehen. Die Politiker waren verärgert. Sie nannten es gar eine „Farce“.

Umso mehr überraschte die schwedische EU-Abgeordnete Cecilia Wikström auf Twitter. Sie postete nach dem Hearing ein Selfie mit Zuckerberg und kassierte dafür einen Shitstorm. Dutzende Kommentare finden sich unter dem Foto in denen die Abgeordnete für ihr „Fan-Foto“ kritisiert wird. „Was für eine Schande, dass Selfies schießen offenbar eine höhere Priorität hatte, als Antworten auf kritische Fragen zu bekommen“, schreibt ein User. Andere nennen die Aktion „beschämend“ oder „peinlich“. Eine weiterer schreibt gar: „Das ist eines der traurigsten Bilder 2018“. Wikström selbst hat sich dazu noch nicht geäußert.

Mark Zuckenberg and myself after the EP hearing. pic.twitter.com/7zeCrE1lPW