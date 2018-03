Ehe-Krach: Zieht Melania jetzt aus?

Wie schlimm steht es wirklich um die Ehe der Trumps? Gerüchten zufolge soll Donald Trump eine Affäre mit Pornostar Stephanie Cliffort – bekannt als Stormy Daniels - gehabt haben, Melania reagierte darauf wütend und geschockt – und geht ihrem Ehemann seither fast völlig aus dem Weg.

Trump scherzt

In den letzten Tagen mehrten sich die Gerüchte über eine bevorstehende Trennung. Melanias Mutter Amalija Knavs weilt derzeit in Washington, um ihrer Tochter beizustehen. US-Medien sehen darin ein weiteres Indiz, dass die First Lady bereits in den nächsten Tagen ausziehen könnte.

Am Wochenende nahm Trump sogar persönlich zu den Gerüchten Stellung. Beim Dinner mit der Journalistenvereinigung von Washington. Bezugnehmend auf den Abgang seiner Kommunikationschefin Hicks scherzte der US-Präsident. „So viele Leute haben das Weiße Haus verlassen. Das ist toll, ich liebe Chaos.“ Dann legte Trump nach. „Jetzt stellt sich natürlich jeder die Frage: Wer ist als Nächstes dran? Geht Stephen Miller oder Melania“. Dabei handelte es sich aber nur um einen Scherz, der US-Präsident stellte umgehend klar, dass Melania eine „großartige Zeit“ in Washington habe.

Klage

Die Pornodarstellerin Stephanie Clifford reichte unterdessen Klage gegen Trump ein und möchte somit die Schweige-Abmachung kippen. In der Vereinbarung hatte sich die 38-Jährige verpflichtet, nicht öffentlich über eine sexuelle Begegnung zu sprechen.