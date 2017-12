Einjähriger nach Hochhausbrand gestorben

Ein bei einem Hochhausbrand im Berliner Stadtteil Marzahn schwer verletztes Kleinkind ist tot. Der einjährige Bub wurde bei dem Feuer in einer Wohnung im 11. Stock schwer verletzt und von den Einsatzkräften aus der Wohnung getragen. Das teilte die Polizei am Dienstag mit.



Mit einer 37 Meter langen Drehleiter rettete die Feuerwehr eine 28-jährige Frau, einen 38-jährigen Mann sowie einen Fünfjährigen und einen Säugling Dienstagfrüh vom Balkon. Die Familie kam mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus. Für einen einjährigen Buben kam jede Hilfe zu spät. Die Feuerwehr holte ihn leblos aus der Wohnung, die Wiederbelebung blieb erfolglos. Das Kleinkind starb kurze Zeit später.