Ein von Albert Einstein geschriebener Brief hat bei einer Auktion in Jerusalem am Dienstag umgerechnet 83.600 Euro erzielt. Der berühmte Physiker hatte das handgeschriebene Manuskript über das Gravitationsprinzip nach Angaben des Auktionshauses Winner's im Jahr 1928 von Berlin aus an einen Mathematikerkollegen geschickt. Der Käufer blieb anonym.



"Die Briefe zeigen den komplexen Charakter des großartigen Wissenschaftlers", sagte Gal Wiener vom Auktionshaus der Nachrichtenagentur AFP. Bei der Auktion wurden noch weitere Briefe, Autogramme und Fotos des Nobelpreisträgers aus dem Jahr 1921 für mehrere tausend Euro versteigert. So hoch wie im vergangenen Oktober, als ein Einstein-Manuskript in Jerusalem für 1,26 Millionen Euro unter den Hammer kam, stiegen die Gebote dieses Mal aber nicht.



Einstein war bis zu seinem Tod 1955 in Abwesenheit Präsident der Hebräischen Universität in Jerusalem. Die Einstein-Archive sind den Forschern auf dem Campus zugänglich. Dort befindet sich unter anderem das Originalmanuskript zur Relativitätstheorie, das Einstein der Universität 1925 zu ihrer Gründung überlassen hatte.