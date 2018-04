Ekel-Fund in McChicken-Burger

Das ist eine Horror-Vorstellung: Ein genüsslicher Biss in den Burger und dann Schock-Sekunde – eine Spinne ist im Essen. So ist es Ciara gegangen. Die 20-jährige Opernsängerin bestellt einen McChicken in einem McDonald's-Lokal in Edinburgh und macht einen Ekel-Fund.

Als sie gerade angefangen hat zu essen, sieht sie noch rechtzeitig die tote Spinne zwischen Salat und Käse. Sie legt den Burger angeekelt zurück. Der McDonald's-Filial-Manager reagiert nicht gerade kundenfreundlich. Er entschuldigt sich tunlichst nicht und bietet ihr nur einen Ersatzburger an, den sie nicht annimmt.

Ciara stellte ihren Fund auf Facebook. Inzwischen hat sich McDonald's auch bei ihr offiziell entschuldigt.

