Elefant beim Rauchen gefilmt

Während in Österreich die Raucher-Diskussion in Politik und Gesellschaft wieder neu aufgeflammt ist, scheint diese Sucht nicht nur für uns Menschen ein wichtiges Thema zu sein.

Denn ein aufgetauchtes Video zeigt, dass auch Elefanten nicht vor dem Rauchen zurückschrecken. Wissenschaftler der Wildlife Conversation Society haben nun im indischen Nagharole National Park gefilmt, wie eine Elefantendame Holzkohle isst und dabei die Asche ausatmen zu scheint.

Aber das ist nicht etwa ein ungewöhnliches Laster des Tieres. Denn im Gegensatz zu unseren Glimmstängeln, hat die Kohle eine reinigende Wirkung auf die Dickhäuter. Wie die Wissenschaftler vermuten, könnte die Holzkohle zur Entgiftung oder als Abführmittel dienen.

Hier das Video



Immer wieder greifen Tiere zur Zigarette

Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass rauchende Tiere für Wirbel sorgen. Besonders Primaten greifen immer wieder zur herkömmlichen Zigarette. Erst Anfang März sorgte ein rauchender Orang-Utan in Indonesien für Aufsehen. Ein Video zeigt den 22-jährigen Ozon, wie er in seinem Gehege im Zoo von Bandung routiniert an einem Zigarettenstummel zieht, den ein Besucher in sein Gehege geworfen hatte. Die Aufnahmen verbreiteten sich seit dem Wochenende rasend schnell im Internet.

Weitere rauchende Affen in Indonesien

Indonesien ist wegen seines laxen Tierschutzes berüchtigt. Das südostasiatische Land zählt zugleich zu den größten Rauchernationen weltweit. Es ist nicht das erste Mal, dass ein Affe in einem indonesischen Zoo mit einer Zigarette erwischt wurde. 2002 wurde ein Orang-Utan-Weibchen sogar nikotinsüchtig, weil es jahrelang in den Käfig geworfene Zigaretten rauchte. Die Affendame musste schließlich auf Entzug gesetzt werden.

Indonesische Tierschützer verurteilten das achtlose Verhalten des Zoobesuchers in Bandung, der seine brennende Zigarette im Affengehege entsorgte. Für sie ist der Vorfall aber auch bezeichnend für die prekären Zustände in den Tierparks des Landes. "Fast alle Zoos sind in einem schlechten Zustand", sagte der Aktivist Marison Guciano. Die Probleme reichten von den Käfigen über die Fütterung bis zur Gesundheit der Tiere.

Zoo mehrmals negativ aufgefallen

Der Zoo in Bandung war bereits Anfang 2017 in die Schlagzeilen geraten, als schockierende Videos von abgemagerten Bären auftauchten. Die Tiere waren derart hungrig, dass sie ihre eigenen Exkremente aßen. Tierschützer forderten daraufhin die Schließung des rund 150 Kilometer südöstlich von Jakarta gelegenen Tiergartens.