Elite-Lehrerin hat Sex mit Schüler

Die Kollegen von Maren O. (33) haben die Polizei informiert, weil sie die Lehrerin verdächtigen eine "unangemessene Beziehung" mit einem Schüler zu haben. Sie wurde festgenommen und eine Kaution von umgerechnet 17.000 Euro festgelegt. Die High School "Academy of Arts, Careers and Technology (AACT)" in Nevada, ist eine der Elite Schulen im Bezirk.

Maren O. hat Medienkunst an der angesehenen Schule unterrichtet. Sie wurde zunächst vom Unterricht freigestellt. Die Direktionsleitung sagt gegenüber den Medien, die Sicherheit der Kinder, sei ihre erste Priorität.

Ihre Festnahme folgt einer Reihe von sexuellen Verhältnissen von Lehrpersonal mit ihren Schülern in den USA.