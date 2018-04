Eltern finden toten Sohn (7) in Wohnung

Am Samstagvormittag wollten Eltern in Künzelsau bei Heilbronn (Baden-Württemberg) ihren siebenjährigen Sohn von der Wohnung einer Bekannten abholen. Doch die 69-Jährige öffnete die Haustür nicht, weshalb sie mithilfe eines Nachbarn in die Wohnung gelangten. Dort machten sie eine schreckliche Entdeckung: Sie fanden ihren Sohn leblos auf. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Siebenjährigen feststellen.

Tötungsdelikt vermutet

Die Polizei geht von einem "vermutlichen Tötungsdelikt" aus, die Bekannte der Familie wurde nach erfolgreicher Fahndung festgenommen. Derzeit sei laut "FOCUS Online" noch unklar, in welchem genauen Verhältnis die Bekannte zu dem Buben und seinen Eltern steht. Es sei auch nicht bewiesen, dass die 69-Jährige als verdächtig gilt, da sie laut Polizei "auch aus einem anderen Grund verschwunden" sein könnte. Es werde in alle Richtungen ermittelt, die genauen Todesumstände seien unklar.



Neben einem Gewaltverbrechen kämen derzeit auch ein Unfall oder ein natürlicher Tod des Siebenjährigen in Frage. Eine Obduktion am Sonntag soll die Todesumstände klären. Die festgenommene 69-Jährige habe bisher noch keine Angaben gemacht.